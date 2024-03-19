Стало известно, кто может стать следующим Джеймсом Бондом

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Кинокомпания Eon Productions, которая занимается производством шпионских триллеров, планирует приступить к съемкам нового фильма о Бонде в 2024 году.

«Бонд - это работа Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение находится на рассмотрении, и они ждут ответа», - написали авторы статьи.

Журналисты уточнили, что Тейлор-Джонсон намерен подписать соглашение уже на днях. После этого киностудия и актер начнут подготовку к соответствующему анонсу.

По данным издания, помимо 33-летнего Тейлор-Джонсона, на роль Бонда рассматривали Киллиана Мерфи, Идриса Эльбу, Генри Кавилла и Джеймса Нортона.

В прошлые выходные сын голливудского актера Стивена Сигала Доминик женился на русской модели Айрине Даниловой. Пара узаконила отношения в ЗАГСе Барвихи.