01 июня 2024, 19:06

Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Индии

Unsplash
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«Национальный демократический альянс» премьер-министра Нарендры Моди вырвался вперед по итогам голосования на парламентских выборах в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Выборы проходили с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершится уже 4 июня. Итоги голосования определят, как распределятся 543 места в нижней палате парламента Индии.

По данным телеканала, большинство из них получит правящая партия. По подсчетам издания, число занимаемых «Национальным демократическим альянсом» мест составит от 359 до 371.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о своем божественном предназначении. Политик отметил, что Бог направляет его в делах, но не «раскрывает всех карт». Он также пошутил, что не может позвонить и напрямую задать волнующие его вопросы.

Индия Нарендра Моди Выборы
01 июня 2024, 19:09
НАТО назвал кибератаку условием для применения статьи о самообороне
Pxhere
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Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения 5-й статьи Устава Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Трансляцию его выступления вел Международный институт стратегических исследований на YouTube.

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении 5-й статьи», - сказал адмирал.

Военные ведомства всего мира борются с последствиями достижений в области технологий, включая искусственный интеллект, для кибербезопасности, указали в институте. Правительства нуждаются в защите от атак и других информационных операций.

Пятая статья Устава подразумевает принцип коллективной обороны. Нападение на одного из членов альянса расценивается как атака на всех. Впервые за свою историю блок применил эту статью после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО спровоцировали новый этап напряженности. Альянс намерен продолжать прямую и опосредованную борьбу с Россией.

Исследования США Военные НАТО Технологии
01 июня 2024, 18:14
Трамп приобрел еще больше сторонников среди миллиардеров
РИА «Новости»
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После обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности экс-президент США Дональд Трамп стал, как ни парадоксально, пользоваться еще большим доверием среди миллиардеров. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бизнесменов с Уолл-стрит.

«Богатые представители Уолл-Стрит заключили: даже если присяжные в зале суда признают его виновным, Трамп все равно будет их выбором на пост в Белом доме», - отмечается в материале.

Журналисты процитировали главу частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, заявившего, что вердикт суда «окажет менее чем нулевое влияние» на его решимость поддерживать Трампа. За его кандидатуру на выборах также выступают основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и управляющий хедж-фондом Билл Экман.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал политика виновным в фальсификации деловой документации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Официально приговор огласят в июле. Тем не менее с президентских выборов в США Дональда Трампа уже не снимут.

По его данным, сторонники Трампа среди «видных деятелей американского бизнеса» не отвернулись от него - более того, его стали поддерживать даже те, кто прекратил это делать после штурма Капитолия в 2021 году. Такая верность не случайна: в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование.

США Дональд Трамп Выборы президента США
01 июня 2024, 17:46
Венгрия вознамерилась помешать Европе вступить в войну с Россией
Freepik
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Европа «несется к войне, как поезд с безумным машинистом», Венгрия намерена помешать такому исходу и уже знает, как именно. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге на острове Маргит в поддержку политики венгерского правительства. Его процитировало РИА «Новости».

«Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели», - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы опасные планы Евросоюза и НАТО реализовались и привели к эскалации украинского конфликта. На выборах в Европарламент, по его словам, следует отдать голоса партиям, выступающим за достижение мира.

Ранее Венгрия, несмотря на давление других стран ЕС, высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира», а также решила не поддерживать противоречащий ее интересам 14-й пакет санкций Евросоюза против России.

Венгрия Европа Россия Евросоюз НАТО
01 июня 2024, 17:19
«Пушка выстрелила». США оказались на пороге гражданской войны
РИА «Новости»
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Бывшего американского лидера Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе за молчание. Официально приговор огласят 11 июля. Громкий скандал разразился перед президентскими выборами в США. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью 360.ru рассказал о нескольких вариантах развития событий в стране.

Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».

Кто окажется у власти? После вынесения приговора избиратели и элитные группировки начнут разбираться со своими настроениями. В сложившейся ситуации, отметил политолог, возможны разные варианты.

«Конечно, группировка, которая все-таки решила: „Давайте мы Трампа осудим, а потом посмотрим, что будет“, рассчитывала, что рейтинги сразу упадут», - поделился Дробницкий.

Однако не все так однозначно. Кроме того, некоторые демократы могут предложить «убрать» и Трампа, и Байдена для спасения страны. Эти настроения уже прослеживались накануне вердикта в зарубежных СМИ, отметил Дробницкий.

«Может возникнуть дополнительный импульс: „Давайте уберем обоих“ и ставим спасителя республики. Приведет его, скорее всего, [44-й президент США Барак] Обама», - добавил политолог.

«Пушка выстрелила» По словам Дробницкого, реальная борьба за власть в Соединенных Штатах началась, как только присяжные по делу Трампа сказали «виновен».

Дональд Трамп Джо Байден

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