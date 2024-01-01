Стало известно количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes

Двое миллиардеров скончались в Малайзии, трое в Индии и девять в США. При этом из них всего одна женщина - владелец фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин, которой было 56 лет. Известно, что она боролась с онкологическим заболеванием.

Средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет. Самыми старыми оказались акционер и вице-председатель Berkshire Hathaway Билли Маккомбс (95 лет) и Чарльз Мангер (99 лет).

В октябре стало известно о смерти американского бизнесмена Чака Фини в возрасте 92 лет, который основал сеть магазинов Duty Free. В последние годы жизни он активно занимался благотворительностью и раздал более восьми миллиардов долларов в пользу общественных организаций.

Ранее стало известно имя самой богатой женщины в мире.