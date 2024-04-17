Стало известно, когда восстановят авиасообщение в Дубае
Авиасообщение в Дубае могут начать полноценно восстанавливать уже вечером 17 апреля. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Рейсы начали летать. Думаю, к вечеру начнется полное восстановление полетов», - констатировала она.
Вылета своих самолетов из ОАЭ ждут около двух с половиной тысяч россиян.
Проливные дожди , начавшиеся в Дубае в ночь на 16 апреля, затопили крупные автомобильные магистрали и некоторые улицы. Жителей попросили не выходить из дома без крайней надобности. Многие госучреждения перешли на дистанционный режим работы. Нарушилось авиационное сообщение.
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала в соцсетях, что вместе с семьей не смогла вернуться из Дубая - рейс отменили из-за урагана. Она призналась, что разочаровалась в Дубае, поскольку в городе оказались не готовы к экстренной ситуации.