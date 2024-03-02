Стало известно, когда Украина получит снаряды от Евросоюза

Военный чиновник заявил агентству, что закупка снарядов для ВСУ покажет реальные действия Евросоюза по помощи Украине. Ян Иреш не сообщил, какие страны приняли участие в инициативе и у кого будут закуплены боеприпасы.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Евросоюз может закупить боеприпасы для Украины в третьих странах мира. По его словам, таким образом удастся отправить ВСУ полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч - калибра 122 миллиметра. При обеспечении финансирования боеприпасы поступят на Украину в течение нескольких недель, добавил глава Чешской республики.