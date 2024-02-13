13 февраля 2024, 07:55

Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию

РИА «Новости»
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Власти Турции полагают, что встреча президента Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится сразу после выборов. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Его слова привело РИА «Новости».

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», - пояснил он.

В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.

В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится , его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не м енее двух раз в год встречаются лично , чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.

Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.

Турция Россия Владимир Путин Выборы
13 февраля 2024, 07:43
Филиппо объяснил, зачем Евросоюзу нужна единая армия
Freepik
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Власти Евросоюза хотят создать единую армию, прикрываясь «российской угрозой», чтобы наказывать членов блока за попытки его покинуть. Такое мнение высказал глава французской партии Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик возмутился тем, что эту армию может возглавить Урсула фон дер Ляйен. По словам Филиппо, в Евросоюзе специально нагнетают антироссийскую истерию, чтобы на этом фоне принимать выгодные решения. Однако единая армия будет служить интересам олигархических элит блока, а не для защиты граждан, выразил уверенность он.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», - подытожил Филиппо.

В Евросоюзе все чаще тиражируют тезис о том, что после победы на Украине Россия может стать угрозой для европейских государств. Об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить армию, повысить расходы на оборону. С аналогичным предложением выступил новый глава МИД Франции Стефан Стежурне.

Евросоюз Армия Урсула фон дер Ляйен
13 февраля 2024, 07:38
Армения обвинила войска Азербайджана в обстреле
Unsplash
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Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским пограничникам. Погибли два человека, сообщило Минобороны Армении.

Огонь из стрелкового оружия, по информации ведомства, открыли 13 февраля в 05:30. Армения заявила, что обстрел устроили ВС Азербайджана. Они атаковали позиции военных.

«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», - сообщила пресс-служба.

Минобороны Азербайджана не комментировало произошедшее.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении , провести демилитаризацию границы и ввести контроль над вооружениями. Он заявил, что рассчитывает на взаимные гарантии отсутствия территориальных претензий. Азербайджан отверг предложения.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
13 февраля 2024, 07:23
США попытались скрыть свои грязные схемы в Африке — посольство
Unsplash
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Госдеп США голословно обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских и европейских проектах в Африке. Информацию о грязных схемах подтверждали официальные лица, заявило посольство России в своем Telegram-канале.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», - объявили дипломаты.

Обличительные факты о деятельности США и Европы в Африке, по словам дипведомства, озвучивали официальные лица. По мнению российских дипломатов, успешное сотрудничество России с африканскими партнерами разозлило американское правительство. Это назвали основной причиной обвинений в дезинформации.

Частная военная компания Bancroft из США предложила свои услуги властям ЦАР. Представитель компании заявил журналистам, что переговоры вели в течение полугода.

США Африка Международные отношения Россия
13 февраля 2024, 07:06
США обрадовались постановлению Евросоюза по доходам от активов России
РИА «Новости»
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Американское правительство поддержит любые меры Евросоюза, которые легализуют конфискацию доходов от активов России. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев», - сказал он.

США, по словам Мэттью Миллера, продолжили обсуждать с союзниками, как в рамках национального законодательства и международного права изъять и использовать российские активы. Он заявил, что переговоры на эту тему вели в том числе на площадке G7.

Совет ЕС утвердил постановление, которым запретил европейским депозитариям на свое усмотрение распоряжаться полученной от заблокированных активов России прибылью. Деньги переведут на специальные счета. МИД России объяснил заинтересованность в конфискации российских доходов собственными долгами Евросоюза и нежеланием продолжать спонсировать украинский проект.

США Госдеп США Россия Евросоюз Деньги

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