Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», - пояснил он.

В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.

В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится , его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не м енее двух раз в год встречаются лично , чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.

Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.