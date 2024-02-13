Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию
Власти Турции полагают, что встреча президента Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится сразу после выборов. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Его слова привело РИА «Новости».
«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», - пояснил он.
В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.
В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится , его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не м енее двух раз в год встречаются лично , чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.
Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.