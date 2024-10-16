Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг

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По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года», - подчеркнул он.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина , такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.