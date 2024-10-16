Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг
Специалисты могут завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.
«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года», - подчеркнул он.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.
По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина , такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.