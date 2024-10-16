16 октября 2024, 06:59

Стало известно, когда между Россией и Белоруссией могут отменить роуминг

Unsplash
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Специалисты могут завершить работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, проделанная работа уже имеет серьезный результат.

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ - до конца года», - подчеркнул он.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства могут запустить проект по отмене роуминга.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина , такая мера поможет развитию туризма и налаживанию контактов между населением.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Союзное государство
16 октября 2024, 03:21
США задействовали в учениях российский вертолет
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-17 российского производства задействовали в учениях американских военных, рассказали РИА «Новости» представители командования специальных операций армии страны. Там добавили, что не могут сообщить о мероприятии больше подробностей.

«Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», - отметили собеседники агентства.

В Европе начались учения НАТО Steadfast Noon. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, эти мероприятия нарушают договоренности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Эксперт добавил, что натовские военные будут отрабатывать возможные удары по России.

США Вертолеты Военные учения Россия
16 октября 2024, 02:21
Тело пропавшей россиянки обнаружили в Турции
Global Look Press
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Тело пропавшей неделю назад россиянки Маргариты Караджа обнаружили на севере Турции в провинции Орду. Власти начали расследование, сообщила местная газета Orducu.

Издание указало, что тревогу забили родственники 57-летней россиянки, когда она не вернулась домой в районе Алтынорду. Полиция начала масштабные поиски пропавшей женщины.

«Во вторник в 15:00 было обнаружено тело Маргариты в районе Бозтепе в ореховой роще», - уточнили журналисты.

Тело женщины направили на экспертизу, полиция начала расследование происшествия.

В Индонезии поиски россиянки Александры Мордовиной не увенчались успехом. Женщину искали два месяца. Родственники хотят признать ее пропавшей без вести.

Турция Женщины Полиция
16 октября 2024, 00:15
Мигранты в Британии истязали дочь утюгом, кусали ее и ломали кости из-за плохого поведения
Pxhere
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В Великобритании выходцы из Пакистана долгое время истязали собственную 10-летнюю дочь, она скончалась. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Девочка получила 11 переломов и ожог на ягодице от утюга, который с силой приложили к коже. Рану не обрабатывали должным образом. Также у ребенка обнаружили пять следов от зубов на левой руке. Предполагается, что девочку приковывали к батарее. Спасти ребенка не удалось.

Родители признались, что избивали дочь из-за «плохого поведения». Что именно они под этим подразумевали, супруги не уточнили. Сейчас родственники девочки пытаются переложить вину друг на друга.

В сентябре в Иркутске перед судом предстала местная жительница, которая истязала свою дочь. Она жестоко избивала девочку сковородой и совком, прижигала ей руки о печь и закрывала в холодном подполье.

Великобритания Дети Мигранты Преступления
16 октября 2024, 00:00
«Потребительский терроризм». В Турции сократят число отелей по системе «все включено»
Unsplash
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В Турции решили сократить количество отелей, работающих по системе «все включено». Об этом сообщило издание Turkiye.

Причиной стал неразумный расход продуктов. После каждого туриста в мусорное ведро отправляют 220-400 граммов еды.

«То есть пищевые отходы в таких отелях в год обходятся в 1,5 миллиарда долларов», - отметил представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

Он добавил, что его коллеги называют отдых по системе all inclusive «потребительским терроризмом».

Минувшим летом в Турции выразили надежду на наплыв российских путешественников в октябре и ноябре. В 2024 году турсезон решили продлить из-за жары.

Еда Отдых Турция Путешествия Отели Отпуск

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