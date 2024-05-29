Стало известно, когда Европа полностью откажется от российских энергоресурсов

Две крупные косметические компании уличили в использовании детского труда. Так, жасмин для брендов Lancome и Aerin Beauty собирали дети в Египте, сообщило издание BBC.

Жасмин является ключевым парфюмерным ингредиентом, а Египет - одним из крупнейших его производителей. Официально в отрасли трудоустроено 30 тысяч человек. Цену на сырье устанавливают фабрики. Из-за низкой оплаты сборщики зачастую привлекают к работе детей.

Представители отрасли рассказали журналистам, что парфюмерные компании сокращают бюджеты, что приводит к очень низкой заработной плате. По их словам, сборщики вынуждены привлекать несовершеннолетних, чтобы собрать как можно больше жасмина.

«На бумаге они [отрасль] обещают очень много хороших вещей, таких как прозрачность цепочки поставок и борьба с детским трудом. Глядя на эти кадры [с египетских жасминовых полей во время сбора урожая], они на самом деле не делают того, что обещали» - заявил специальный докладчик ООН по современным формам рабства Томоя Обоката.

При этом бренды элитной парфюмерии заявляют об абсолютной нетерпимости к детскому труду. Однако, по мнению независимого парфюмера Кристофа Лаудамиеля, вся власть над фабриками принадлежит парфюмерным компаниям. Их интерес состоит в том, чтобы получать самое дешевое масло из жасмина, которое можно положить во флакон с ароматом, а затем продать его по максимально высокой цене.

Lancome - французский парфюмерный и косметический бренд, основанный в 1935 году. С 1964-го он стал частью компании L’Oreal. Бренд Aerin Beauty принадлежит американской Estee Lauder. Он был запущен внучкой основательницы компании в 2012 году.