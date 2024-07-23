Стало известно, когда Байден выступит с обращением к нации

Это выступление Байдена станет его первым публичным появлением с 17 июля. Тогда в Белом доме объявили , что глава государства заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Ранее издание The Dossier сообщило , что Байдену во время прошлой поездки в Лас-Вегас понадобилась экстренная помощь врачей. По мнению журналистов, тест на COVID-19 не мог стать причиной столь резкой реакции. В результате этого появились слухи, что президента США на самом деле уже нет в живых.

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Тогда же он выразил поддержку кандидатуре действующего вице-президента США Камалы Харрис.