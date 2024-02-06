06 февраля 2024, 21:44

Стало известно, кем заменят Милоша Биковича в американском сериале

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Болгарский актер Джулиан Костов сыграет в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» вместо сербского и российского коллеги по цеху Милоша Биковича. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчину позвали на роль русского персонажа. На этой позиции должен был сняться Бикович, который ранее принимал участие в российских проектах «Холоп» и «Вызов». Новость о его появлении вызвала шквал негатива, в большей степени от украинских зрителей. В итоге создатели сериала решили заменить актера.

Как отметил сам сербский артист, он обрадовался приглашению HBO, а лишился работы в проекте из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Актриса Юлия Высоцкая поддержала Биковича после его исключения из американского сериала. Она поставила отметку «Нравится» под публикацией артиста, в котором он прокомментировал ситуацию.

HBO Сериалы Кино Работа Актеры
06 февраля 2024, 22:18
«Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с попавшими в ледяной плен косатками в Тихом океане рядом с Японией. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что японские журналисты заявили о невозможности спасения млекопитающих. При этом специалисты считают, что вызволить животных из ловушки не так трудно. Для этого нужно задействовать судно минимального ледового класса, которое прикрыло бы их и создало полынью.

«Это у Японии есть. Было, по крайней мере. Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» - заявила Захарова.

Ранее стало известно, что стая касаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. В ловушке осталось мало кислорода, японские спасатели не могут добраться до китообразных и попросили российских специалистов о помощи.

Спасатели Мария Захарова Япония Россия Косатки Животные
06 февраля 2024, 19:43
Трамп обжалует отказ суда в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда в Вашингтоне, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательный штаб.

«Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», - подчеркнули в штабе.

Экс-лидер США настаивает, что его нельзя судить за действия, совершенные в период пребывания в должности президента. Речь идет в том числе о штурме Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, который также отказал Трампу в иммунитете.

США Суд Вашингтон Дональд Трамп Выборы
06 февраля 2024, 19:32
Претензии Трампа на юридический иммунитет отклонили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет юридического иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

«У Дональда Трампа нет иммунитета от преследования по предполагаемым преступлениям, которые он совершил во время своего президентства», - заявили в суде.

Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматривают попытки Трампа изменить проигранные выборы, включая штурм Капитолия, буксует из-за необходимости прояснить вопрос о применимости президентского иммунитета.

По данным СМИ, экс-президент США собирается обжаловать решение суда.

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году. Политик своими действиями «спровоцировал восстание», сообщил RT.

Ранее экс-президент США стал участником очередного дела. Трампа обвинили в мошеннической схеме.

США Суд Дональд Трамп
06 февраля 2024, 18:43
Такер Карлсон взял интервью у Путина — СМИ
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон все-таки встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным и взял у него интервью. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По информации издания, о встрече Путина и Карлсона написали несколько известных журналистов. О состоявшемся интервью проинформировали корреспондент The Guardian Петр Зауэр, а также руководитель московского бюро The Financial Times Макс Седдон.

Ранее машину Такера Карлсона со съемочным оборудованием заметили на территории администрации президента России, писали «Известия». В автомобиль погрузили технику, этим занимались помощники журналиста. Издание также опубликовало видео, на котором Карлсон ходит по парковке у администрации Путина.

Агентство Bloomberg сообщало, что возможность интервью Путина американскому журналисту обсуждали в Кремле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать приезд Карлсона в Москву отказался.

Кремль Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Москва

Новости по теме