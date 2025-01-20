Стало известно, какие указы уже подписал Дональд Трамп после инаугурации

В одном из первых указов Трамп предписал вернуть государственные флаги на полную высоту. Ранее политик выражал недовольство тем, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти экс-президента США Джимми Картера.

Кроме того, Трамп и его администрация намерены 20 января принять ряд масштабных иммиграционных мер. Президент анонсировал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца.

Новое руководство Белого дома отдаст также поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за тяжкие преступления, совершенные мигрантами.

В день инаугурации ожидают и другие указы Трампа. В частности, политик признает наркокартели террористическими организациями и введет режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Россию и Украину американский лидер в инаугурационной речи не упомянул.