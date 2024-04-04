Стало известно, какие страны выступили против конфискации активов России

«Эти страны очень скептически относятся к подобной идее», - передала газета слова неназванного источника.

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия беспокоятся, что конфискация замороженных активов России создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.

«Россия могла попросить своих друзей устроить это», - считает высокопоставленный дипломат, собеседник издания.

Также эти страны могут опасаться, что Россия попросит «своих друзей» предпринять ответные меры и конфисковать западные активы, что «запятнает их репутацию в глазах международных инвесторов», отметил источник издания.

Накануне замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани сообщила, что министерства стран G7 представят план по конфискации российских активов до начала саммита в июне.