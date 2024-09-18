18 сентября 2024, 02:25

Стало известно, как США отреагировали на увеличение численности ВС РФ

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

США внимательно следят за решением президента Владимира Путина о расширении численности ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами, трансляцию вело Associated Press.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», - сказал Райдер.

Он назвал важным такой шаг со стороны России.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому число ВС РФ увеличат до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военных. До этого общая численность войск составляла 2 209 130 человек, 1 320 000 из которых были военнослужащими.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил увеличение штатной численности ВС РФ растущими вызовами , с которыми Россия сталкивается в последнее время. Он отметил, что новый указ необходим для создания армии, исходя из опыта СВО.

США Пентагон Военные Россия Владимир Путин Армия
17 сентября 2024, 22:36
Появились две версии, почему взорвались пейджеры в Ливане
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пейджеры, которые взорвались у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, которая недавно поступила в группировку. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal.

Собеседник рассказал журналистам, что вредоносная программа могла нагреть устройство, что спровоцировало взрыв. Некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что аппарат нагревается, поэтому предварительно от них избавились.

Днем 17 сентября в Ливане погибли девять человек и более 2700 пострадали от взрывов пейджеров. Очевидцы рассказали Daily Mail , что у людей шел дым из карманов, а также раздавались звуки, похожие на выстрелы и фейерверки.

Как выяснил Telegram-канал Shot , устройства могли взорваться из-за разосланного на них сообщения. В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, которые программируют с помощью пароля.

«Хезболла» обвинила Израиль в случившемся. Ливанское движение пригрозило «возмездием» за произошедшее.

Израиль Взрывы Ливан
17 сентября 2024, 03:58
Неподконтрольный и опасный. «Подпольный доллар» назвали реальной угрозой США
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм», что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм» , что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

По ее словам, USDT можно рассматривать как альтернативу американской финансовой централизованной системе - он во многом похож на доллар, но при этом не контролируется властями США.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», - объяснила собеседница издания.

Издание напомнило, что стейблкоин широко используют в преступном финансовом мире. Поэтому ООН сочла USDT «предпочтительным выбором» для отмывания денег в странах Юго-Восточной Азии.

В начале сентября Центробанк продлил ограничения по иностранной валюте. До 9 марта следующего года снять по-прежнему можно будет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.

Доллары США Деньги Экономика
17 сентября 2024, 03:05
Белый дом осудил Маска за слова о покушении на Байдена и Харрис
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Риторика предпринимателя Илона Маска о несовершенном покушении на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис является безответственной. Такое заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс, его слова привело РИА «Новости».

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Бейтс добавил, что в Америке нет места политическому насилию.

Ранее Маск в соцсети Х разместил комментарий , в котором удивился, почему никто не пытается убить Байдена или Харрис. Предприниматель высказал свое мнение на фоне повторного покушения на экс-президента Дональда Трампа около гольф-клуба во Флориде.

США Белый дом в США Соцсети Флорида Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Камала Харрис Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 17:04
Voyah ввел ограничения на «серые» поставки автомобилей в Россию
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Китайская компания Dongfeng запретила неофициально экспортировать автомобили марки Voyah в Россию. Об этом сообщили «Известия».

Компания по-прежнему будет ввозить автомобили в страну, но только официально, исключив возможность серых поставок.

Несмотря на запрет параллельного импорта, бренд запустил программу поддержки машин, приобретенных неофициально. Автовладельцы могут оформить заводскую гарантию от российского импортера сроком на один или три года, если пробег не превышает 80 тысяч километров.

Ранее с неофициальным ввозом решил бороться китайский электромобильный бренд Zeekr.

В августе директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что спрос на иномарки из Китая вырос в шесть раз. Ведущими брендами стали Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Он добавил, что возможная блокировка неофициальных поставок негативно скажется на позициях китайского бренда.

Экспорт Россия Машины Китай Экономика

Новости по теме