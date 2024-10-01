Стало известно, как Обама до сих пор продолжает управлять США

«Он все еще управляет Демократической партией, и он все еще управляет страной за закрытыми дверями», - подчеркнул собеседник издания.

По его мнению, Обама в случае победы Камалы Харрис на выборах получит колоссальную власть. Также он не исключил, что в выходе Джо Байдена из предвыборной гонки тоже не обошлось без влияния предыдущего президента-демократа.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Обама рассчитывает на победу Харрис , чтобы обеспечить себе третий президентский срок, пусть и неофициальный.

По мнению журналиста Сеймура Херша, Обама поставил Байдену ультиматум : или тот добровольно снимается с выборов, или против действующего президента США активируют 25-ю поправку к конституции, признавая недееспособным.