Стало известно, как Макрон оценил результаты выборов во Франции

«Макрон призвал к „осторожности“ при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому можно поручить сформировать правительство», - отметили в сообщении.

В издании отметили, что французский лидер остался доволен тем, что центральный блок до сих пор «жив» и у власти. Также Макрон решил не выступать с обращением к нации по итогам состоявших досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Президент Франции «хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте» и после этого принять необходимые решения.

Парламент Франции остался без доминирующей партии. В ходе выборов ни одна из трех политических сил не набрала большинство голосов.