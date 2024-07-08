Стало известно, как Макрон оценил результаты выборов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку первым итогам второго тура досрочных парламентских выборов. Его коалиция заняла второе место, уступив альянсу левых, сообщило AFP.
«Макрон призвал к „осторожности“ при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому можно поручить сформировать правительство», - отметили в сообщении.
В издании отметили, что французский лидер остался доволен тем, что центральный блок до сих пор «жив» и у власти. Также Макрон решил не выступать с обращением к нации по итогам состоявших досрочных выборов в нижнюю палату парламента.
Президент Франции «хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте» и после этого принять необходимые решения.
Парламент Франции остался без доминирующей партии. В ходе выборов ни одна из трех политических сил не набрала большинство голосов.