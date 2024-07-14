Стало известно, как чувствует себя Трамп после вероятного покушения

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В сети появились кадры с мероприятия. На них политик выступал с речью, когда начались звуки стрельбы. В какой-то момент он схватился за ухо. На последующих фото видно, что оно окровавлено.

По данным журналистов, сейчас Трамп чувствует себя нормально, его осматривают врачи.

Секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Личность нападавшего пока не установили.

Американский президент Джо Байден заявил, что ему не поступали данные о вероятном покушении на его оппонента.