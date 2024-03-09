Стало известно, к кому Байден обращается за советом перед принятием сложных решений

«Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику», - написали в материале.

Несмотря на огромный опыт советников Белого дома, перед принятием сложного решения Байден не сделает последнего шага, не переговорив с приятелями. Это говорит о нерешительности первого лица государства, которая мешает ему в кризисных ситуациях, сделал вывод газета.

В своем обращении к конгрессу Байден восхитился дешевыми лекарствами в России и предложил гражданам США посетить Москву для их приобретения.