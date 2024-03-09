09 марта 2024, 05:20

Стало известно, к кому Байден обращается за советом перед принятием сложных решений

Global Look Press
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Президент США Джо Байден перед принятием важных для страны решений советуется ос своими старыми друзьями, не доверяя рекомендациям специалистов Белого дома. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику», - написали в материале.

Несмотря на огромный опыт советников Белого дома, перед принятием сложного решения Байден не сделает последнего шага, не переговорив с приятелями. Это говорит о нерешительности первого лица государства, которая мешает ему в кризисных ситуациях, сделал вывод газета.

В своем обращении к конгрессу Байден восхитился дешевыми лекарствами в России и предложил гражданам США посетить Москву для их приобретения.

США Белый дом в США Джо Байден
09 марта 2024, 01:47
Эрдоган заявил о последних в своей политической карьере выборах
РИА «Новости»
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Грядущие в конце марта муниципальные выборы в Турции станут последними в политической карьере президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщил телеканал TRT Haber.

«Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы станут моими последними <…>, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже», - заявил Эрдоган.

Президент призвал голосовать на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира за представителей правящей партии, чтобы началась «новая эра».

Ранее Эрдоган вновь предложил рассмотреть Турцию как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Необходимо дать шанс дипломатии, считает глава республики.

Турция Реджеп Эрдоган Стамбул Выборы
09 марта 2024, 01:03
Канада и страны ЕС вслед за США предупредили своих туристов о рисках терактов в РФ
Freepik
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Дипломаты из нескольких европейских стран вслед за посольствами Великобритании и США предупредили своих граждан о вероятных террористических атаках в России в ближайшие двое суток. Об этом сообщило РБК.

К предупреждениям дипломатов присоединились Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада.

Первыми предостережения для своих граждан опубликовали США и Великобритания. Американское посольство сообщило на сайте, что экстремисты в ближайшее время якобы собираются атаковать места с крупным скоплением людей. Также МИД Германии призвал граждан отказаться от поездок в Россию , особенно в приграничные города с Украиной.

Как отмечала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, предупреждения иностранных посольств о терактах в российской столице - это пособничество. Она объяснила, что если у коллег из других стран есть конкретная информация, то ее следует передать в спецслужбы.

США Великобритания Россия Москва
09 марта 2024, 00:31
Байден посоветовал Нетаньяху «прийти к Иисусу»
РИА «Новости»
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Включенная телекамера зафиксировала комментарий президента США Байдена по поводу беседы, в ходе которой он сказал премьеру Израиля Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу». Об этом сообщило издание Politico.

Инцидент произошел во время разговора американского лидера с сенатором Майклом Беннетом. Отвечая на вопрос о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинцам, президент использовал идиоматическое выражение, означающее кардинальное изменение взглядов.

«Я сказал ему: Биби… вам и мне предстоит встреча из разряда „прийти к Иисусу“», - ответил Байден.

Ранее американский лидер во время выступления в конгрессе США затронул тему огнестрельного оружия и упомянул Дональда Трампа, который, по его словам, не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах спикер палаты представителей Майкл Джонсон стал красноречиво закатывать глаза и качать головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео.

США Израиль Видео Дональд Трамп
09 марта 2024, 00:11
Гуманитарный груз убил пять палестинцев в секторе Газа
Unsplash
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Сброшенный с самолета груз гуманитарной помощи убил пятерых палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Днем в районе лагеря беженцев Аль-Шати около Газы с самолета сбросили гуманитарный груз. В результате падения погибли пять человек, еще 10 мирных жителей получили ранения.

По информации телеканала, впервые гуманитарную помощь сбросили с самолета в субботу. Доподлинно неизвестно, гуманитарная помощь какой страны привела к гибели людей в секторе Газа.

Власти анклава раскритиковали такой способ доставки грузов и призвали открыть гуманитарные погранпереходы.

Еврокомиссия заявила, что откроет морской гуманитарный коридор в сектор Газа. Это произойдет при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолеты Палестина Беженцы

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