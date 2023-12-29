Стало известно имя самой богатой женщины в мире с состоянием $100 млрд

Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.

Состояние женщины оценили в 100,2 миллиарда долларов. Увеличению доходов Майерс помогли рекордно большие цены акций L’Oreal. Компания стоит 268 миллиардов долларов. Наследница основателя предприятия работает заместителем председателя организации и вместе с родственниками имеет 35% акций. Журнал Forbes три раза признавал ее самой богатой женщиной в мире.

Ранее стало известно, что основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Состояние предпринимателя увеличилось на 4,2 миллиарда долларов и в июле 2023 года оценивалось в 240,7 миллиарда.

В мае Маск и основатель Amazon Джефф Безос попали в число миллиардеров, чей доход оказался больше остатка на счете казначейства США.