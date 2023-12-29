29 декабря 2023, 04:59

Стало известно имя самой богатой женщины в мире с состоянием $100 млрд

Global Look Press
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Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.

Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.

Состояние женщины оценили в 100,2 миллиарда долларов. Увеличению доходов Майерс помогли рекордно большие цены акций L’Oreal. Компания стоит 268 миллиардов долларов. Наследница основателя предприятия работает заместителем председателя организации и вместе с родственниками имеет 35% акций. Журнал Forbes три раза признавал ее самой богатой женщиной в мире.

Ранее стало известно, что основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Состояние предпринимателя увеличилось на 4,2 миллиарда долларов и в июле 2023 года оценивалось в 240,7 миллиарда.

В мае Маск и основатель Amazon Джефф Безос попали в число миллиардеров, чей доход оказался больше остатка на счете казначейства США.

Доходы Женщины Forbes
29 декабря 2023, 05:13
Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн
РИА «Новости»
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Власти штата Мен в США не допустят к участию в праймериз экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз, сообщила телекомпания CNN.

«Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции», - привел телеканал фрагмент из постановления Белоуз.

Поправка запрещает избираться тем, кто участвовал в мятеже против США, занимая при этом государственный пост. Белоуз в своем постановлении учла доказательства, что штурм Капитолия в 2021 году происходил по указанию Трампа.

Демократы решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами - 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. Все заявители сослались на 14-ю поправку.

США Суд Запреты Дональд Трамп Выборы
29 декабря 2023, 04:39
Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии
РИА «Новости»
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Израильские ВВС нанесли ракетные удары по югу Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе, наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них», - уточнили в сирийском оборонном ведомстве.

Минобороны отметило, что израильская атака нанесла материальный ущерб.

Ранее Израиль не раз обстреливал окрестности Дамаска. В середине декабря двое сирийских военных получили ранения , отражая атаку ЦАХАЛ. Системы ПВО сбили большинство выпущенных Израилем ракет.

Израиль Ракеты Сирия Военные ПВО
29 декабря 2023, 01:46
Едва живого мигранта с сильным переохлаждением нашли в нише шасси рейса в Париж
Unsplash
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Мигранта с сильным переохлаждением обнаружили в аэропорту Париж-Орли во время проверки в нише шасси самолета, прилетевшего из Алжира в Париж. Об этом сообщила французская газета Le Matin.

Мужчина был в состоянии тяжелой гипотермии. Его нашли уже после посадки воздушного транспорта. Происшествием заинтересовались сотрудники воздушной транспортной жандармерии и экстренные службы. «Пассажир» выжил, его госпитализировали в местную больницу.

Журналисты отметили, что температура в похожих отсеках самолета на высоте 12 километров способна понижаться до минус 50 градусов.

Ранее издание Phuket Express сообщило, что россиянин прожил в аэропорту Пхукета две недели. Мужчина опоздал на рейс домой, но не смог купить новый билет, потому что потратил все деньги во время отпуска. В итоге путешественник все-таки попал на родину, когда его мать смогла оплатить обратный билет.

Путешествия Париж Мигранты Самолеты Мужчины
28 декабря 2023, 23:29
Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта
Freepik
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Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. Об этом сообщило издание CNBC.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», - заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В материале отметили, что компания нашла еще одно воздушное судно с гайкой, которую затянули неграмотно.

Еще в августе 2021 года российский лоукостер «Победа» отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компанию не оштрафовали, потому что в условиях запрета использования воздушных судов в России подобные ограничения не предусмотрели.

После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру, в том числе в РФ. Во время крушений умерли 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.

Авиация Авиакатастрофы Самолеты Boeing

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