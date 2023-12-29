Стало известно имя самой богатой женщины в мире с состоянием $100 млрд
Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.
Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.
Состояние женщины оценили в 100,2 миллиарда долларов. Увеличению доходов Майерс помогли рекордно большие цены акций L’Oreal. Компания стоит 268 миллиардов долларов. Наследница основателя предприятия работает заместителем председателя организации и вместе с родственниками имеет 35% акций. Журнал Forbes три раза признавал ее самой богатой женщиной в мире.
Ранее стало известно, что основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Состояние предпринимателя увеличилось на 4,2 миллиарда долларов и в июле 2023 года оценивалось в 240,7 миллиарда.
В мае Маск и основатель Amazon Джефф Безос попали в число миллиардеров, чей доход оказался больше остатка на счете казначейства США.