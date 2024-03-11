Стало известно имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар»
Ирландского актера Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Оппенгеймер». Трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.
Он отметил, что в случившемся не пытаются разобраться, так как результаты не навредят России.
«Нет расследования, потому что виновник - НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует „правильной риторике“. Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», - заявил политик.
По словам Филиппо, даже те государства, чьи интересы напрямую задела диверсия, официально не выражали протеста. Если судить с точки зрения международного права, то подрывы на газопроводах - это акт войны. Однако он произошел из «лагеря хороших». Западные представители не желают, чтобы люди об этом узнали, ведь тогда они поймут «пару-тройку вещей».
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что во взрывах «Северных потоков» виноваты англосаксы. Он отметил, что у российской стороны были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил теракт.
«Трамп <…> был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого», - подчеркнул глава венгерского правительства.
Так же он отметил, что его стране пошло бы на пользу присутствие немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов.
Ранее Трамп в ходе встречи с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде назвал премьер-министра «великим лидером». Он также использовал в его адрес такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.
До этого KAAN впервые взлетел в небо, видео с воздушным судном показали в Сети. Турция планирует войти в перечень стран, которые производят боевые самолеты пятого поколения. Сейчас в этот список входят Россия, разработавшая Су-57 и Checkmate, США с истребителями F-22 и F-35, а также Китай, он создал J-20.
Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, KAAN отправят на вооружение турецким ВВС к концу 2028 года.
Ранее в Турции опровергли данные о том, что в страну пришла крупная партия оружия из Сирии. По словам специалистов турецкого Центра по борьбе с дезинформацией, таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Там сотрудники тщательно проверяют салоны грузовиков и транспортируемые ими грузы.
Авторы статьи рассказали, что мужчина пожаловался врачам на головную боль, она с каждым днем становилась сильнее. В итоге ему назначили обследование, в ходе которого медики обнаружили заражение мозга личинками свиного ленточного червя. Из-за этого у пациента выросли кисты по обеим сторонам органа.
Ему диагностировали нейроцистицеркоз. Это заболевание часто появляется у любителей недожаренного и зараженного свиного мяса. Сам американец отметил, что является заядлым любителем бекона.
Мужчине назначили лечение противопаразитарными и противовоспалительными лекарствами.
Ранее астраханские врачи вытащили из глаза пациентки 12-сантиметрового червя-гельминта. Девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в глазу, медики диагностировали у нее дирофиляриоз. Эта болезнь передается через укусы зараженных комаров.