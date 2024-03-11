Западные страны не расследуют подрывы «Северных потоков», так как в них виноваты США и другие участники Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что в случившемся не пытаются разобраться, так как результаты не навредят России.

«Нет расследования, потому что виновник - НАТО. Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует „правильной риторике“. Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», - заявил политик.

По словам Филиппо, даже те государства, чьи интересы напрямую задела диверсия, официально не выражали протеста. Если судить с точки зрения международного права, то подрывы на газопроводах - это акт войны. Однако он произошел из «лагеря хороших». Западные представители не желают, чтобы люди об этом узнали, ведь тогда они поймут «пару-тройку вещей».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что во взрывах «Северных потоков» виноваты англосаксы. Он отметил, что у российской стороны были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил теракт.