Стало известно, где похоронят Алена Делона

Журналисты добавили - Делон мечтал, чтобы его там похоронили, и запрашивал для этого разрешение у мэра и префектуры.

Актер ушел из жизни накануне в собственном поместье после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 88 лет. После двух инсультов, перенесенных в 2019 году, он выражал желание пройти через эвтаназию, однако этого так и не произошло.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова вспомнила съемки с Делоном в фильме «Тегеран-43» и рассказала, каким французский актер был в жизни.