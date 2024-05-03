Стало известно, что включит в себя 14-й пакет санкций ЕС

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Страны Евросоюза также намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Ограничения будут также напралять против тех, кто обходит действующие ограничительные меры.

Еврокомиссия также собирается ввести ограничения против судов , которые якобы перевозят военную технику из Северной Кореи в Россию. Также санкции затронут танкеры, которые перевозят российскую нефть.

Европа продолжает политику ограничений. Ранее Франция выступила с инициативой ввести санкции против «российской дезинформации» перед выборами в Европарламент.