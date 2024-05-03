Стало известно, что включит в себя 14-й пакет санкций ЕС
Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза включит в себя запрет на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия. Об этом рассказал министр финансов Латвии Арвил Ашераденс, сообщил «Московский комсомолец».
Страны Евросоюза также намерены включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Ограничения будут также напралять против тех, кто обходит действующие ограничительные меры.
Еврокомиссия также собирается ввести ограничения против судов , которые якобы перевозят военную технику из Северной Кореи в Россию. Также санкции затронут танкеры, которые перевозят российскую нефть.
Европа продолжает политику ограничений. Ранее Франция выступила с инициативой ввести санкции против «российской дезинформации» перед выборами в Европарламент.