26 мая 2024, 21:12

Стало известно, что обсудят Путин и Мирзиеев на неформальной встрече

РИА «Новости»
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В Ташкенте началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальное общение — важная часть визита Путина. Его слова привело РИА «Новости».

В Ташкенте началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальное общение - важная часть визита Путина. Его слова привело РИА «Новости».

«Личное общение Путина и Мирзие­ева - важный элемент визита в Узбекистан, обсуждаются самые чувствительные вопросы», - заявил пресс-секретарь президента.

Путин прилетел в Узбекистан в воскресенье, 26 мая. В аэропорту российского президента встретил узбекский коллега Шавкат Мирзиеев. Государственный визит Путина продлится два дня: 26 и 27 мая. В эти дни лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные проблемы. Кроме того, запланировано первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Путина и Мирзиеева.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Узбекистан
26 мая 2024, 21:27
Западные аналитики заявили о трехкратном превосходстве ВПК России
РИА «Новости»
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Оборонные заводы России по скорости выпуска артиллерийских снарядов в три раза обошли военные предприятия Евросоюза и США при более низких затратах. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.

По данным аналитиков, российские заводы в этом году увеличат выпуск боеприпасов до 4,5 миллиона единиц по цене в одну тысячу долларов. При этом американские и европейские предприятия готовы обеспечить только 1,3 миллиона снарядов при стоимости четыре тысячи долларов каждый.

Журналисты отметили, что такая ситуация сильно сказалась на положении украинских войск, которые перешли на сильную экономию боеприпасов.

В середине апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны блока не справились со своим обещанием обеспечить ВСУ достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что в объеме производства наметился прогресс, но его явно недостаточно.

Боррель добавил, что теперь европейским оборонным компаниям нужно вкладывать средства в производство беспилотников и развивать технологию искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рывок в этом секторе промышленности.

США Россия Оружие Евросоюз Заводы Промышленность
26 мая 2024, 21:25
Более 10 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Qatar Airways
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Дублин, попал в зону сильной турбулентности во время полета над Турцией. После приземления помощь понадобилась шести пассажирам и шести членам экипажа, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина.

Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился. Его встретили сотрудники экстренных служб, в числе которых была полиция аэропорта и пожарно-спасательная служба.

«Шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», - заявил оператор дублинского аэропорта.

Пострадавшим пассажирам и сотрудникам авиакомпании продолжают оказывать помощь.

До этого на борту Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Лондона в Сингапур, из-за сильной турбулентности погиб человек, многие пострадали. Самолет перенаправили в Бангкок, где он благополучно сел, но сингапурское Министерство транспорта сообщило, что для выяснения всех обстоятельств направит туда следователей.

Ранее сообщили, что порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United имеют критические неисправности , из-за которых они могут взорваться в воздухе.

Самолеты Катар Ирландия
26 мая 2024, 20:23
Россия направила помощь Армении после наводнения
РИА «Новости»
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Посольство России в Ереване находится в контакте с Министерством иностранных дел Армении по оказанию помощи после наводнения. Об этом говорится в официальном заявлении представителя российского МИД Марии Захаровой. Полный текст опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. В зоне затопления оказались населенные пункты, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Появились сообщения о погибших.

«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - написала Захарова.

Представитель МИД России добавила, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал спасателям республики переносные мотопомпы, которые уже задействовали в пострадавших районах.

Ведомство привлечет дополнительные силы и средства, а также организует подвоз гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Обрушившиеся на Армению сильные дожди привели к выходу из берегов реки Дебед в Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.

МВД заявило, что потоки воды разрушили участки трасс , снесли мосты, затопили дома и заблокировали транспорт на дорогах. По предварительным данным, без вести пропал один из жителей пострадавших сел. Из зоны бедствия эвакуировали более 200 человек.

Армения Наводнения Мария Захарова Россия МИД РФ
26 мая 2024, 19:53
Макрон утвердил дату открытия восстановленного Нотр-Дама
Global Look Press
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Собор Парижской Богоматери откроет свои двери 8 декабря 2024 года. Дату объявил и утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Запланированная дата открытия собора для богослужений и посещений - 8 декабря 2024 года», - привела слова главы государства пресс-служба Елисейского дворца.

После разрушительного пожара, который уничтожил большую часть здания, прошло более пяти лет.

Эммануэль Макрон Франция Пожар в соборе Парижской богоматери

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