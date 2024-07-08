Стало известно, что обсудят Орбан и Си Цзиньпин

Страны НАТО по итогам саммита выступят с критикой Китая, который в последнее время попал в «список угроз» Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В повестку саммита Североатлантического альянса НАТО в Вашингтоне 9–11 июля также войдут темы, связанные с Украиной, Россией и увеличением военных расходов в Европе.

В издании подчеркнули, что НАТО обвиняет Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. В итоговом коммюнике блок раскритикует страну за поддержку России, указали в газете.

В 2022 году в документе НАТО Китай назвали «системным вызовом», а в 2023 указали на угрозы со стороны этого государства. В коммюнике отмечали, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны «проведут углубленный обмен мнениями», указали в китайском дипломатическом ведомстве.