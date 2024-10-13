Стало известно, что Эрдоган подарил на день рождения Путину

«Ну, я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции просил доставить это подарок до телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому особое внимание было привлечено к этому», - отметил он.

День рождения Путина прошел 7 октября, ему исполнилось 72 года. Президент получил поздравления от глав многих дружественных стран, в том числе от белорусского лидера Александра Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что вечером в день рождения Путин принимал в неформальной обстановке лидеров стран СНГ, которые прибыли в Москву. Песков подчеркнул, что сам не посещал мероприятие и деталей не знает.