Стало известно число пострадавших в ходе попытки госпереворота в Боливии

По его словам, министерство получило информацию о девяти раненых. Он допустил, что из-за действий генерала Хуана Хосе Суниги могло пострадать большее число людей.

«Мы не знаем, есть ли пострадавшие от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах», - отметил дель Кастильо.

По данным Los Tiempos , Сунига пытался нарушить конституцию страны и захватить власть. Министр добавил, что военные в ходе попытки госпереворота использовали технику и оружие, предназначавшиеся для защиты безопасности государства. По его словам, попытку мятежа будет расследовать прокуратура.

Ранее на территорию президентского дворца в Ла-Пасе въехал танк, на площади Мурильо собрались военные. Инициатор госпереворота генерал Сунига встретился с президентом Луисом Арсе в его резиденции. Экс-лидер Боливии Эво Моралес заявил, что военные пытались свергнуть действующую власть.