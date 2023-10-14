Стало известно число погибших израильских военных в ходе эскалации конфликта

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Ранее газета сообщала, что ХАМАС готовился к вторжению в Израиль с 2022 года. Радикальное движение скрывало свои намерения, чтобы не допустить преждевременной эскалации. Боевикам удалось «обмануть» израильскую разведку, и нападение стало для всех неожиданностью.

Теперь Израиль вынужден идти на кровопролитие, чтобы скрыть неудачи, заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда. По его словам, группировка завербовала 4500 боевиков и готова к любому развитию событий - в том числе, к наземной операции.

В субботу, 14 октября, стало известно, что израильские военные обнаружили на севере сектора Газа трупы некоторых заложников , похищенных ХАМАС. Тела эвакуировали и отправили на опознание.