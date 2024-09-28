Стало известен возможный преемник ликвидированного главы «Хезболлы»

Сафи ад-Дин - ключевая фигура в политической и социальной деятельности «Хезболлы». При этом он был одним из немногих высокопоставленных лидеров движения, кто не присутствовал на месте удара, в результате которого был убили Насраллу и других командиров.

Предполагается, что Сафи ад-Дин в ближайшее время может занять должность генерального секретаря «Хезболлы». Такого мнения придерживаются три высокопоставленных собеседника газеты.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию Насраллы и нескольких его соратников в результате мощного удара по Бейруту.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство лидера «Хезболлы» совершили по указанию США.