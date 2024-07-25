«Стали настоящей империей лжи». Китай обвинил США в корысти
Соединенные Штаты стали настоящей империй лжи, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган. Его слова привели на сайте министерства.
По словам чиновника, США идут на обман не только в военной сфере. Ложь фактически проникла им «в костный мозг».
«Они осмеливаются выдумывать любую ложь ради своих корыстных интересов», - отметил Сяоган.
Такие действия Соединенных Штатов сказываются на их внешней политике, заключил министр.
Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США своими действиями попирают нормы собственной конституции.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США. Подобный обман американцы уже использовали в 2020 году.