«Стали насмешкой». Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах

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Трамп пообещал вернуть страну. День выборов для порядочных американцев станет днем освобождения, а для «лжецов, мошенников и цензоров это будет судный день».

Кандидат в президенты заявил, что его не удивили слова российского лидера Владимира Путина, что Джо Байден предпочтительней для России.

«Мы стали насмешкой для всего мира», - подчеркнул Трамп.

Политик заявил, что победа будет «возмездием и местью», а свобода американцев - наградой.

США при Байдене проиграют в третьей мировой войне , даже не участвуя в ней, заявил Трамп. Нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткой дороге.