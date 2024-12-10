10 декабря 2024, 05:46

«Стали мишенью». Американский сенатор выступил со срочным призывом по Сирии

Unsplash
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Американский сенатор Рэнд Пол обратился к властям с призывом о срочном возвращении военных США из Сирии. Он написал об этом в социальной сети Х.

Рэнд Пол, сенатор от Республиканской партии, указал, что США необходимо прекратить участвовать в сирийском конфликте.

«Это не наша борьба», - пояснил политик.

Пол считает, что война в Сирии столкнула исламистов с социалистическими курдами и «иранскими марионетками». Нынешнее присутствие американских солдат на сирийской территории на данный момент сдерживающим фактором не является, добавил сенатор.

«900 американских солдат, разбросанных по Сирии, стали мишенью», - пояснил политик.

США держат в Сирии военный контингент с 2014 года. В воскресенье, 8 декабря, власть в стране взяли повстанцы. В тот же день американская авиация нанесла серию ударов по позициям террористов на сирийской территории.

Позднее в Пентагоне заявили, что американская сторона сохранит военное присутствие на востоке страны. При этом пресса сообщала, что падение режима Башара Асада застало США врасплох.

США Сирия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 04:39
Орбан провел день с Трампом и Маском в поместье Мар-а-Лаго
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. Кроме самого Трампа, на встрече также присутствовали его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск. Об этом Орбан сообщил в соцсети Х.

«США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», - написал премьер Венгрии. Кроме этого, он продемонстрировал неформальные фотографии со встречи.

Маск прокомментировал пост Орбана, написав «интересная беседа».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что тоже присутствовал на встрече, и назвал эту беседу «долгой».

Ранее Виктор Орбан заявил, что разрешение конфликта на Украине зависит от ситуации в США. По его мнению, вновь избранный президент Дональд Трамп хочет мира, а действующий лидер Джо Байден - продолжать конфликт.

США Венгрия Дональд Трамп Илон Маск Виктор Орбан
10 декабря 2024, 00:52
Иран призвал ООН отреагировать на действия Израиля в Сирии
Unsplash
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Иранские власти осудили вторжение израильских войск на сирийскую территорию. Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН привлечь Израиль к ответу за такие действия, сообщило РИА «Новости».

Заявление в адрес Совбеза ООН направил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи. Действия Израиля он охарактеризовал как акт агрессии и открытое нарушение Устава ООН.

Израильские войска с 9 декабря расширяют буферную зону в сирийской части Голанских высот. Военные вышли за пределы линии разграничения, которую установили еще после войны Судного дня.

Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии впервые за полвека. Начальник штаба армии генерал-лейтенант Херци Халеви подтвердил, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах.

Премьер-министр Израиля также выступил с отдельным заявлением. Он вновь указал, что израильские власти не собираются отдавать контроль над Голанами. Позднее ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным базам Сирии.

Израиль Сирия Военные Иран ООН
10 декабря 2024, 00:04
Абхазия попросила российские власти возобновить социальные выплаты
РИА «Новости»
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Власти Абхазии направили России просьбу возобновить социальные выплаты в республике. Письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписал его абхазский коллега Валерий Бганба, сообщил ТАСС.

При этом ранее исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба называл ситуацию по выплатам зарплат в республике «сложной, но контролируемой». Однако отмечал, что работникам социальной сферы зарплаты отдадут в последнюю очередь - на первом этапе средства выделили сотрудникам силовых структур.

Также Делба говорил, что работники государственных учреждений пока зарплат тоже не получают, все средства республики уходят на оплату электричества из России. Все социальные выплаты Абхазии российская сторона прекратила с ноября 2024 года, исключение сделали только для пенсий.

Ограничения на подачу электричества в Абхазии ввели с 1 ноября. Уже с 9 декабря в республике определили новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток чуть более чем на два часа.

Правительство Абхазии планирует рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики 10 декабря. С того же дня занятия в школах и детских садах республики приостановят на неделю.

Электричество Абхазия Россия Зарплаты Михаил Мишустин
09 декабря 2024, 23:46
Венгрия и Израиль выступили против захвата власти в Сирии экстремистами
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. Об этом венгр сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«Мы сошлись на том, что и Венгрии, и Израилю нужны мир, спокойствие и стабильность во всем ближневосточном регионе. Мы заинтересованы в том, чтобы ни одна экстремистская группировка не захватила власть в регионе или какой-либо из его стран», - написал министр.

Кроме того, он отметил, что необходимо уделить внимание соблюдению прав религиозных общин и меньшинств, а также обеспечению их безопасности.

«Мы, венгры, пристально следим за судьбами христианских общин, и всегда оказываем им гуманитарную помощь. Наряду с этим мы ждем от международного сообщества уважения прав религиозных меньшинств», - подчеркнул Сийярто.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад незадолго до госпереворота не согласился на сделку с США. Свержение Асада могло произойти, в том числе, по этой причине.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Венгрия Израиль Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад

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