15 ноября 2024, 05:55

Стали известны три главных покупателя российского газа в ЕС

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Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе — в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты рассчитали, что в 2024 году Россия поставила газа Евросоюзу на девять миллиардов евро. Трубопроводный газ в этом году снова стал главным в экспорте России, на него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ 4,4 миллиарда.

Франция за восемь месяцев увеличила закупки на 30%, потратив 1,9 миллиарда евро. Венгрия оказалась на втором месте после нее, ей поставили газа на 1,6 миллиарда. На третьей строчке расположилась Испания с импортом в 1,4 миллиарда. Также крупными покупателями стали Италия, Греция, Словакия и Бельгия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с Россией о возобновлении поставок. По его мнению, Америка может прекратить поставлять газ из-за высокого внутреннего потребления этого ресурса.

Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе - в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

США Венгрия Экспорт Газ Россия Испания Евросоюз Франция
15 ноября 2024, 04:04
Умерла японская принцесса Юрико Микаса
Global Look Press
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Старейший член японской императорской семьи принцесса Юрико Микаса умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщили телеканалу NHK в Управлении императорского дома Японии.

«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», - заявили журналисты.

Принцесса Микаса родилась 4 июня 1923 года. Она была второй дочерью виконта Масанари Такаги и Кунико Ирие. Ее отец был членом клана Такаги, именно по отцовской линии Микаса считается праправнучкой Хотты Масаеси - выдающегося родзю в период Бакумацу. Мать принцессы происходила из благородного клана Янагихара, она приходилась императору Севы троюродной сестрой.

Семья Япония
15 ноября 2024, 02:13
В Абхазии обсудят ратификацию нашумевшего договора с Россией
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Парламент Абхазии в ходе заседания 15 ноября рассмотрит вопрос ратификации соглашения «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия». Об этом сообщило РИА «Новости».

Абхазскую оппозицию возмутили положения документа, потому что в нем якобы есть нормы, позволяющие строить апартаменты, законопроект о которых парламент до этого отклонил. Оппозиционеры намерены устроить акцию протеста.

Соглашение подписали 30 октября в Москве. Благодаря ему российские организации смогут реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Как отмечал глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия сама не найдет средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Ранее абхазцы собрались на площадях Сухума и устроили массовые беспорядки. После митингов задержали несколько человек. Как заявил политолог Евгений Михайлов, организаторы акций протеста хотят дестабилизировать обстановку в республике и дестабилизировать отношения с Россией.

Абхазия Протесты Россия Беспорядки Митинги Оппозиция Экономика Протесты в Абхазии
15 ноября 2024, 01:26
Пашинян шокировал армян переменами во внешнем виде
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить образ и впервые после прихода к власти сбрил бороду. Кадры преображения политик опубликовал в Instagram*.

Сначала Пашинян показался в привычном виде, с бородой, а спустя мгновение показал себя гладко выбритым и подмигнул в объектив.

«Привет, седой», - написал Пашинян под видео.

Политик не сбривал бороду с 2018 года, когда пришел к власти на фоне протестов. Теперь армяне гадают, что именно заставило премьера поменять имидж.

Смена стиля не всегда проходит гладко для публичных людей. Например, принц Уэльский несколько раз хотел отпустить бороду. Когда волосы на его лице стали слишком длинными, его дочь - принцесса Шарлота - не узнала отца и расплакалась.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Армения Никол Пашинян
15 ноября 2024, 01:05
Стало известно, что произойдет с Кеннеди-младшим при Трампе
РИА «Новости»
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Будущий американский лидер Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра здравоохранения США. В социальной сети Truth Social он отметил, что кресло займет Роберт Кеннеди-младший.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», - написал политик.

По словам избранного президента страны, ведомство под шефством Кеннеди-младшего сможет восстановить традиции «золотого стандарта научных исследований», благодаря которым удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.

Ранее Трамп выбрал, кто будет возглавлять Министерство юстиции США. На пост министра он номинировал конгрессмена Мэтта Гетца. Также республиканец выбрал кандидатуру на должность директора Национальной разведки - это бывшая конгрессвумен Тулси Габбард , которая в 2022 году вышла из Демократической партии.

США Здравоохранение Дональд Трамп

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