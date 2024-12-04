04 декабря 2024, 20:26

Стали известны сроки голосования по импичменту президента Южной Кореи

РИА «Новости»
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Оппозиционеры внесли в Национальное собрание Республики Корея законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Голосование пройдет в ближайшие дни, сообщило агентство Reuters.

Законодатели предложили объявить президенту импичмент за его внезапное решение ввести в стране военное положение.

На пленарном заседании парламента члены шести оппозиционных партий внесли законопроект об отставке Юн Сок Еля. По закону, депутаты должны рассмотреть его в течение 24-72 часов, то есть не позднее 7 декабря.

Если хотя бы 200 из 300 членов Нацсобрания одобрят импичмент, законопроект передадут в Конституционный суд Южной Кореи. Треть мандатов парламента принадлежат президентской партии «Гражданская сила».

Юн Сок Ель из-за «антигосударственных действий» оппозиции 3 декабря ввел военное положение , но в этот же день приостановил его по требованию Нацсобрания. Он призвал депутатов прекратить провокации.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
04 декабря 2024, 19:21
Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины за отказ от доллара, заявил, что республиканец четыре года не был у власти и многое уже изменилось. Об этом глава государства заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», - отметил Путин.

Президент России добавил, что в настоящее время доллар стали использовать как инструмент политической, «а может быть, даже и вооруженной борьбы для нанесения ущерба другим странам».

Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин, если появится альтернативная американскому доллару валюта. По словам политика, с учетом таких пошлин странам объединения придется забыть о торговле с Соединенными Штатами.

Дональд Трамп Россия Пошлины Владимир Путин БРИКС
04 декабря 2024, 18:17
Путин вспомнил историю про немца-рыбака, говоря о бизнесе
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин вспомнил историю о рыбаке из времени своей работы в Германии, описывая ситуацию, которая сложилась в бизнес-среде. Он рассказал ее на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Путин пояснил, что его знакомый во время прогулки по Берлину увидел на берегу реки Шпрее пожилого рыбака, который пожаловался на маленький улов. Он пояснил, что это стало следствием «восточного ветра». На это приятель президента ответил, что «вся грязь с востока», и добавил, что он не поляк.

Подводя итог своей истории, Путин подчеркнул, что теперь все, что поступает с Востока, намного лучше, чем с Запада.

«Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников», - обратился глава государства к западным инвесторам.

Ранее Путин подробно объяснил причину проблем европейской экономики. По мнению президента России, это стало следствием разрыва торговых связей.

Германия Россия Бизнес Владимир Путин
04 декабря 2024, 18:07
В Германии сообщили об «обстреле» вертолета с российского корабля
РИА «Новости»
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Минобороны ФРГ не подтвердило сообщения СМИ о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского корабля, проходившего в Балтийском море. Об этом заявил представитель министерства на брифинге кабинета министров Германии.

«Не могу подтвердить. … Иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве, то такие вещи происходят время от времени», - привело слова представителя военного ведомства Германии РИА «Новости».

Издание Berliner Zeitung ранее сообщило, экипаж российского судна якобы обстрелял сигнальными ракетами вертолет бундесвера, который совершал разведывательный полет.

По данным агентства DPA, глава МИД ФРГ Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте с немецким вертолетом на встрече НАТО в Брюсселе.

При этом никаких дополнительных подробностей она не привела. После руководитель внешнеполитического ведомства призвала усилить патрулирование в Балтийском море.

После поездки на Украину канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не станет снимать мораторий на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

Германия Вертолеты Балтийское море
04 декабря 2024, 17:53
Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию остановилась
РИА «Новости»
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Чехия перестала получать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек, его слова привело издание Novinky.

Министр подчеркнул, что причина приостановки прокачки сырья на данный момент неизвестна.

«Нам известно об этой ситуации, держим прямой контакт со всеми участниками процесса», - сказал министр.

Чехия получает по трубопроводу «Дружба» 58% нефти от общего объема поступающего в республику.

Влчек отметил, что в стране есть запасы, которые используют в критической ситуации. Если поставки не возобновятся, то нефтеперерабатывающие предприятия заберут часть сырья из резервов.

«Прошу дождаться официального заявления оператора чешского участка нефтепровода „Дружба“, компании Mero», - заключил министр.

Два дня назад власти Венгрии заявили о поступившей из Словакии информации, что неизвестные готовят теракт на трубопроводе «Дружба».

Чехия Нефть

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