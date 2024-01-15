15 января 2024, 11:10

Стали известны причины возможного отказа США от нового оружия

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Президент США Джо Байден в декабре 2023 года одобрил новый оборонный бюджет на 886 миллиардов долларов, эта сумма стала рекордной. Однако в конгрессе усомнились в целесообразности таких трат, сообщило РИА «Новости».

Среди главных проблем конгрессмены называют выпуск истребителя F-35 Lightning II. Компания Lockheed Martin в начале января завершила строительство юбилейного 1000-го экземпляра, хотя в 2001 году гарантировала выпуск почти трех тысяч самолетов уже к 2010 году.

За это время они запросили сумму в размере 233 миллиардов долларов. С учетом заграничных клиентов портфель заказов за 23 года вырос до 3481 самолета, однако повысилась и стоимость - до 1,7 триллиона долларов. Это стало самой дорогой оружейной программой в американской истории.

В связи с этим конгрессмен Роб Уиттман выразил сомнение, что Lockheed Martin способна обеспечить выполнение заказа Минобороны США к лету.

Ранее военный эксперт Харрисон Касс заявил, что США не рискнут поставить F-35 Украине из-за опасения попадания образцов в руки России.

США Самолеты
15 января 2024, 11:41
Лавров встретится с главой МИД КНДР 16 января
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 января, встретится с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. О предстоящих переговорах в комментарии РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января», - указала дипломат.

Подробностей о повестке встречи Захарова в беседе с агентством не привела.

На минувшей неделе МИД России сообщал о телефонном разговоре Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.

Он состоялся 10 января. Тогда стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Корейского полуострова и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

О том, что глава МИД Северной Кореи посетит РФ с официальным визитом с 15 по 17 января, ранее сообщили в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Цой Сон Хи прибудет в страну по приглашению Сергея Лаврова.

Сергей Лавров КНДР МИД РФ
15 января 2024, 11:16
Пропалестинские активисты планировали подорвать работу Лондонской биржи
Global Look Press
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В Великобритании задержали шесть пропалестинских активистов, которые, по мнению правоохранителей, собирались подорвать работу Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в Службе столичной полиции (MPS).

В Великобритании задержали шесть пропалестинских активистов, которые, по мнению правоохранителей, собирались подорвать работу Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщили в Службе столичной полиции ( MPS ).

Как уточнили правоохранители, состоящие в группе Palestine Action, пропалестинские активисты утром в понедельник, 15 января, планировали оккупировать здание биржи, тем самым помешав открытию торгов. Данные о планирующейся акции передало правоохранителям британское издание Daily Express.

«Это серьезные аресты. Мы считаем, что эта группа была готова осуществить разрушительный трюк, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы он был реализован успешно», - указал детектив Сиан Томас.

Полиция арестовала шесть человек, среди которых три женщины и трое мужчин в возрасте от 23 до 31 года.

Как сообщал RT , накануне в районе британской авиабазы в Акротири состоялась демонстрация в поддержку Палестины. Подобная акция прошла в центре Нью-Йорка. Там демонстранты заблокировали движение на трех мостах и тоннеле.

Великобритания Протесты Аресты Полиция Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 января 2024, 10:55
Всплывший в СМИ план войны России с НАТО показал беспомощность западного альянса — Косачев
РИА «Новости»
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В Германии рассекретили документ, в котором военные описали возможное вооруженное столкновение России с НАТО. Это обнародование стало попыткой манипулировать сознанием граждан и свидетельством беспомощности антироссийского альянса, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Трюк в целом нехитрый и достаточно топорный, но он показывает, что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше», - сказал он.

Сенатор счел неслучайным тот факт, что «секретный документ» бундесвера появился в СМИ на фоне снижения популярности коалиции и лично канцлера Олафа Шольца. Константин Косачев заявил о противостоянии двух сил - прогерманской и проамериканской. Последняя, по его словам, проиграла в борьбе за популярность, поэтому немцев решили припугнуть и вынудить продолжать поддерживать США.

Цель публикации, по мнению сенатора, в том, чтобы подвести рядовых граждан к мысли о необходимости спонсировать украинский конфликт ради собственной безопасности. Константин Косачев заявил, что читателей попытались убедить - смерть украинцев сегодня лучше, чем гибель немцев завтра, когда якобы нападут на НАТО.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на фоне сообщений о подготовке Германии к противостоянию с Россией призвал Францию выйти из НАТО. Он обвинил Запад в желании развязать новую мировую войну.

Германия Международные отношения Россия НАТО
15 января 2024, 10:27
Участники встречи в Давосе не выработали стратегию по «формуле мира»
Global Look Press
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Участники встречи по украинской «формуле мира» на Всемирном экономическом форуме в Давосе не сумели выработать «четкого пути вперед». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего в мероприятии приняли участие 83 делегации. Оно прошло перед стартом Международного экономического форума.

«Встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без выработки определенного пути перед прибытием Владимира Зеленского», - отметили авторы материала.

Журналисты уточнили, что Украина рассчитывала заручиться поддержкой «формулы мира» среди государств глобального Юга.

«В целом Украина стремилась использовать ежегодную встречу деловых и политических лидеров в Давосе, чтобы возродить внимание и поддержку к себе», - добавили они.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил сожаление , что Китай не принял участие в переговорах по «формуле мира».

Германия Международные отношения Россия НАТО

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