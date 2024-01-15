Стали известны причины возможного отказа США от нового оружия

Среди главных проблем конгрессмены называют выпуск истребителя F-35 Lightning II. Компания Lockheed Martin в начале января завершила строительство юбилейного 1000-го экземпляра, хотя в 2001 году гарантировала выпуск почти трех тысяч самолетов уже к 2010 году.

За это время они запросили сумму в размере 233 миллиардов долларов. С учетом заграничных клиентов портфель заказов за 23 года вырос до 3481 самолета, однако повысилась и стоимость - до 1,7 триллиона долларов. Это стало самой дорогой оружейной программой в американской истории.

В связи с этим конгрессмен Роб Уиттман выразил сомнение, что Lockheed Martin способна обеспечить выполнение заказа Минобороны США к лету.

Ранее военный эксперт Харрисон Касс заявил, что США не рискнут поставить F-35 Украине из-за опасения попадания образцов в руки России.