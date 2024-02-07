07 февраля 2024, 19:05

Стали известны предварительные итоги выборов президента Азербайджана

РИА «Новости»
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Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным exit poll Oracle Advisory Group, у него 93,9% голосов.

Социологи опросили 63 тысячи избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. На выборах президента Азербайджана наблюдается высокий интерес избирателей, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.

«Избирательный процесс проходит гладко, нарушения отсутствуют», - передали в ЦИК.

На участках высокая явка, выстаиваются очереди из желающих проголосовать. Впервые выборы проходят на территории Нагорного Карабаха, что очень значимо для Азербайджана.

Ранее Азербайджан решил выйти из Совета Европы. Власти увидели попытку необоснованного вмешательства в избирательный процесс страны после решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи.

Европа Россия Нагорный Карабах Выборы Азербайджан
07 февраля 2024, 17:57
Строительство третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили
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Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне предположил, что строительство третьей линии проекта «Арктик СПГ-2» приостановили. Он добавил, что вторую линию все-таки запустят.

«Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать», - процитировал бизнесмена «Коммерсант».

TotalEnergies - один из акционеров проекта «Арктик СПГ-2». Пуянне отметил, что при этом компания больше не находится в составе управления проектом, поэтому более подробную информацию предоставить не получится. Он сообщил однако, что рынком для поставок сжиженного природного газа с этого проекта станут другие регионы России, а не Европа.

Третью линию «Арктик СПГ-2» начали строить в октябре 2023 года в Мурманской области. Предполагалось, что все линии откроются до 2026 года.

В конце 2023 года в свете новых американских санкций «Новатэк», дочерней компанией которого является ООО «Арктик СПГ 2», объявила партнерам о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок с проекта. После этого из него вышли TotalEnergies и еще несколько зарубежных компаний.

Строительство Европа Санкции Заводы
07 февраля 2024, 17:21
«Надо помнить, как относятся к предателям». Валуев — о сменивших гражданство знаменитостях
Телеканал «360»
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Артисты и спортсмены, сменившие российское гражданство, уже никогда не смогут от этого отмыться. Об этом порассуждал депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Мы затрагивали тему „голой“ вечеринки - где-то рядом и тема поуехавших, поиспугавшихся, в том числе артистов, спортсменов, которые меняют сейчас гражданство. <…> Не время сейчас делать эти вещи. Они и в принципе некрасиво, нехорошо выглядят. Как может красиво выглядеть любой прообраз предательства? Как его ни назови, это клеймо на всю жизнь», - отметил он.

Валуев добавил, что даже если сменивших гражданство поначалу будут охотно куда-то звать, «чтобы всему миру показать, что Россию ломают, и спортсмены убегают», в итоге сломают и их самих.

«Их заставят вот за эту понюшку, которую они сейчас обретут, выступить против страны. Им поставят условие, - а если <…> они откажутся что-то говорить, им ответят: „Нет, ты скажешь, иначе нигде не выступишь, а назад тебя не ждут“. Поэтому им придется заключать договор с совестью», - рассудил Валуев.

Он отметил, что спортсменам не стоит воображать, будто «это просто другой паспорт» и можно будет потом вернуться. Депутат усомнился в том, что даже если они станут олимпийскими чемпионами, их в России будут носить на руках, звать куда-то, выставлять примером.

«Разве это пример? Надо помнить, как люди относятся к предателям в любой стране. С этим ощущением, с этой мыслью человек будет жить и не сможет от этого отвязаться, даже если он очень циничный. Жизнь - штука длинная. Вот Галкин* - кому он сейчас нужен там? Даже в зарубежье стали отменять его концерты», - резюмировал Николай Валуев.

В том же интервью он рассказал о разнице менталитетов русских и украинцев, оценил вероятность ядерной войны , а также ответил на вопрос о старении , поговорил о женской мудрости и о многом другом.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Спортсмены Россия Запад
07 февраля 2024, 15:58
Убыток компании Carlsberg составил почти 6 млрд долларов в 2023 году
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Группа компаний Carlsberg в прошлом году потеряла около 5,9 миллиарда долларов на фоне деконсолидации бизнеса в России. Об этом свидетельствуют отчеты одного из ведущих мировых производителей пива.

В целом за 2023 год убыток компании вырос почти в 40 раз и составил примерно 5,9 миллиарда долларов или 40,788 миллиарда крон. В 2022 году потери Carlsberg насчитывали 1,063 миллиарда крон.

В компании сделали вывод, что к таким колоссальным убытками привела деконсолидация бизнеса в России.

В начале октября прошлого года Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензии с «Балтикой». После этого российский производитель пива не сможет продавать напиток под брендами, принадлежащими датской компании. Соглашение осталось в силе до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2023 года топ-менеджеров российской «Балтики» обвинили в работе в интересах Carlsberg Group. Подозреваемых задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова заключили под стражу.

Россия Пиво Бизнес
07 февраля 2024, 14:36
Большинство республиканцев в Неваде проголосовали против всех на праймериз без Трампа
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Большая часть республиканцев на праймериз в Неваде проголосовала против всех кандидатов, поскольку там не было бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

Главным соперником Трампа на внутрипартийных выборах стала экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В результате она набрала около 33%, а графа «против всех» получила более 60% голосов.

Экс-глава Соединенных Штатов является фаворитом президентской гонки от республиканцев. Трамп сам решил не принимать участие в праймериз. Он сделает акцент на конференциях, которые состоятся в штате 8 февраля.

От демократов в праймериз участвовал действующий американский лидер Джо Байден. Невада - демократический штат, его интересы в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Ее победа в 2022 году принесла парии контроль в верхней палате представителей.

Ранее Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за угроз в ее адрес. По данным СМИ, соперница Трампа столкнулась со «сваттингом» - недостоверными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

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