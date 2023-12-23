Стали известны последствия запрета на импорт российской рыбы для США
Решение властей США запретить импорт краба, минтая, трески и лосося из России окажет влияние на сам американский рынок. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
«Болевой шок от решения правительства почувствуют не российские рыбаки, а сами американские потребители», - сказал он.
Зверев отметил, что в самих США производство краба уже подорожало. Нехватка трески только усугубит ситуацию.
«Вылов этой рыбы в Штатах за прошедшее десятилетие уменьшился в два раза, из-за чего шел импорт из России, но теперь эту лавочку прикрыли. Инициаторы ограничений сами зависят от поставок рыбу и ощутят их негативные последствия», - добавил председатель ассоциации.
Минфин США ввел санкции на импорт минтая, лосося, трески и краба из России. Ограничения коснулись морепродуктов из российских вод, в том числе переработанных в третьих странах.