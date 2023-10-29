Стали известны последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

«У меня есть огромные сомнения, что контракт доработает даже до конца 2024 года. Формально его срок завершается 31 декабря 2024 года. Но думаю, что транзит остановят после завершения отопительного сезона на Украине уже ближайшей весной. Из-за этого появится дефицит на рынке газа и возрастут цены», - сказал он.

Юшков объяснил, что Украину к этому подтолкнут США, которые запланировали окончательно вытеснить российский газ из Европы.

«Украине технически выгоднее и проще работать, если есть транзит. Они сами забирают объемы газа, которые необходимо. В новой ситуации украинским газовикам придется развернуть трубу в разные регионы страны, что не очень удобно», - добавил аналитик.

Ранее украинский «Нафтогаз» объявил, что не станет продлевать контракт на транзит российского газа после его завершения в конце 2024 года.