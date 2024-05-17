Стали известны последние новости о состоянии Фицо

Читайте нас в:

«Фицо сегодня перенес хирургическое вмешательство», - сказал он.

Политик по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Правительство Словакии обнародует более подробную информацию о здоровье премьер-министра, «когда позволит ситуация».

В понедельник, 20 мая, пройдет консилиум врачей , на котором решат, будет премьер дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или его переведут в клинику ближе к дому.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после заседания правительства в политика выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Напасть на премьера он решил после президентских выборов.

Покушение на премьера могло быть связано с его позицией по некоторым международным проблемам. Стало известно, что стрелявший ранее участвовал в антиправительственных протестах.