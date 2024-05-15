Стали известны подробности покушения на Роберта Фицо
Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо прятался в толпе, которая пришла к зданию, где он выступал. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Мужчина выстрелил в премьера из-за людей, предположительно, три-четыре раза. Потом попытался скрыться. Не сумел, очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего», - указано в публикации.
Неизвестный открыл огонь у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности.
На место покушения оперативно прилетел вертолет и госпитализировал политика. Глава правительства получил огнестрельные ранения в живот и грудь. Фицо доставили в больницу в Братиславе. Медики оценивают его состояние как «очень тяжелое».