Стали известны подробности о состоянии папы римского

В Ватикане уточнили, что состояние 86-летнего папы римского хорошее, температуры нет, но ему вводят антибиотики при помощи венозного катетера.

«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием», - сообщил Бруни.

Из-за болезни Франциск должен был выступить с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции, но передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Сам глава католической церкви был бледным и еле говорил , а на его руке виднелся медицинский пластырь.

Ранее папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане в начале ноября. Понтифик пропустил свою речь и передал право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов.