22 мая 2024, 05:33

Стали известны новые подробности крушения вертолета президента Ирана

РИА «Новости»
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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили поделился новыми подробностями крушения вертолета, на борту которого находился Эбрахим Раиси. Сам он летел в другой машине.

Всего в воздушной колонне было три вертолета, причем остальные два благополучно приземлились, процитировало слова чиновника иранское агентство IRNA.

Эсмаили отметил, что во время полета были нормальные погодные условия. Только в районе медного рудника Сунгун, находящегося в иранской провинции Восточный Азербайджан, было облачно. При этом облака были немного выше винтокрылых машин.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», - заявил чиновник.

Эсмаили добавил, что спустя 30 секунд после увеличения высоты их пилот понял, что президентский вертолет пропал. Они отправились на поиски, но не смогли установить с ним контакт. Тогда уже допускали, что машина разбилась.

Экипаж вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшей машины, никто не отвечал. Чуть позже на связь вышел имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который умер через несколько часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал иранского президента «человеком слова» , а его гибель - большой потерей.

Вертолеты Иран Ближний Восток Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 04:40
В США заявили, что агенты ФБР планировали убийство Трампа
РИА «Новости»
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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты Федерального бюро расследований планировали убить бывшего американского президента Дональда Трампа в 2022 году. Министерство юстиции также «дало на это зеленый свет».

Речь идет об обыске в резиденции экс-президента США в Мар-а-Лаго, штат Флорида, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост республиканки в соцсети X.

Агенты ФБР имели при себе огнестрельное оружие и разрешение на его использование.

«Что республиканцы намерены с этим делать?» - задалась вопросом Грин.

Трамп также отреагировал на эти сообщения, обвинив нынешнего американского лидера Джо Байдена в «угрозе демократии». Кандидат в президенты США при этом добавил, что его политический противник «умственно не подходит для пребывания в должности».

Представители ФБР в ответ на запрос российского агентства заявили, что их агенты следовали стандартному протоколу при обыске.

Ранее бизнесмен Павел Дуров рассказал о повышенном внимании со стороны американских спецслужб к созданному им мессенджеру Telegram.

США Убийства ФБР Преступления Дональд Трамп
22 мая 2024, 03:17
Министра обороны Италии Крозетто экстренно госпитализировали
РИА «Новости»
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Министра обороны Италии Гуидо Крозетто доставили в больницу на машине скорой помощи. Глава военного ведомства почувствовал себя плохо на заседании Верховного совета по обороне.

О госпитализации Крозетто сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, чиновника начали беспокоить боли в груди. После консультации с врачом было решено доставить министра в больницу Сан-Карло-ди-Нэнси для обследования.

В феврале 2024 года в больницу попал глава Пентагона Ллойд Остин. У военного чиновника возникли проблемы с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у Остина нашли рак, ему сделали операцию. Впервые после операции чиновник появился на публике в конце января. По наблюдениям журналистов, Остин выглядел похудевшим и изможденным.

Италия Больницы Военные Врачи Чиновники
22 мая 2024, 02:53
«Стало лучше». В США обрадовались гибели президента Раиси
РИА «Новости»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иранскому народу стало лучше от гибели президента Эбрахима Раиси. Такое мнение он озвучил на брифинге для прессы.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», - заявил Блинкен.

Чиновник также признался, что США не будут оплакивать погибшего иранского лидера. Его выступление транслировали на YouTube-канале CBS News.

Ранее Госдепартамент США обвинил иранские власти в гибели президента Раиси. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, их ответственность в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях.

Кроме того, Миллер обвинил власти Ирана в том, что правительственный авиапарк используется в террористических целях.

США Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 мая 2024, 02:42
Штаб Трампа по ошибке выложил видео о превращении США в единый рейх
РИА «Новости»
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В США разгорелся скандал после публикации на странице кандидата на пост президента страны Дональда Трампа в соцсети Thruth Social видео с упоминанием «единого рейха». Ошибку допустил сотрудник его предвыборного штаба.

В ролике говорилось о том, как изменится страна после того, как Трамп снова станет президентом, сообщила газета Politico. Видео содержало реплику о «едином рейхе». Позже его удалили из соцсети политика.

Публикацию раскритиковали американские СМИ и Белый дом, обвинив Трампа в «нацистской» риторике.

«Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что о содержании ролика уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В предвыборном штабе политика заявили, что сотрудник сделал репост, но не видел слов, поэтому они не знали о содержании видео. Что касается Трампа, то он вообще в это время находился в суде.

Ранее скандалом закончился показ фильма «Ученик» режиссера Али Аббаси на Каннском кинофестивале. В нем рассказывалось об отношениях молодого Трампа и юриста Роя Кона. Последний учил Трампа жестким методам ведения бизнеса и политики.

США Скандалы Видео Дональд Трамп Выборы президента США

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