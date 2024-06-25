Стали известны новые главы ЕК, Евросовета и евродипломатии

На пост главы Евросовета выдвинули бывшего премьера Португалии Антониу Кошту, а на должность главы евродипломатии - премьера Эстонии Каю Каллас. По решению лидеров ЕС, возглавлять Еврокомиссию снова будет Урсула фон дер Ляйен.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран объединения провели дискуссию о том, кого именно поставить на должность председателя ЕК. По информации RT , некоторые государства не захотели назначать фон дер Ляйен на этот пост.

Ранее 360.ru опубликовал ее подробную биографию. До начала политической карьеры фон дер Ляйен работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения.