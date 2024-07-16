Стали известны необычные детали завещания звезды «Зачарованных»

Актриса рассказала об этом в своем подкасте Let’s Be Clear за несколько месяцев до смерти.

«Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом моей собаки и прахом моего отца. Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили», - заявила она.

Доэрти также попросила не пускать на похороны людей, которым могли бы обрадоваться ее смерти. По ее словам, они будут плакать на публике только ради политкорректности.

Актриса завещала развеять ее прах в Малибу или использовать его для посадки дерева, добавив, что ей хотелось бы, чтобы ее похороны были похожи на «праздник любви».

Доэрти ушла из жизни после многолетней борьбы с раком молочной железы, который ей диагностировали в 2015 году. Врачи некоторое время успешно боролись с болезнью, наступила ремиссия, но затем она вернулась и распространилась на другие органы.