15 мая 2024, 23:04

Стали известны мотивы совершившего покушение на Фицо

Pxhere
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Покушение на премьера Словакии Роберта совершили по политическим мотивам. Об этом заявили в эфире телеканала TA3.

В ходе трансляции злоумышленник, который выстрелил в Фицо, заявил о несогласии с его политикой.

Днем 15 мая на Фицо напали. В тот момент он вышел к публике после мероприятия. Злоумышленник спрятался среди толпы и выстрелил в политика пять раз. Подозреваемым оказался 71-летний житель города Левице. Журналисты заявили, что он стрелял из короткоствольного ружья, официально незарегистрированного.

После случившегося премьера госпитализировали, врачи провели ему операцию на брюшной полости. До этого СМИ сообщали, что медики долго не могли остановить кровотечение у пациента.

Российский президент Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением , которое не может иметь никаких оправданий. По его словам, словацкий премьер является мужественным и сильным человеком, который выстоит в непростой ситуации.

Стрельба Врачи Владимир Путин Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 23:35
Операция Фицо длилась почти четыре часа — СМИ
РИА «Новости»
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Операция раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась три часа 40 минут. Об этом сообщил местный телеканал ТА3.

По информации СМИ, важнейшие артерии пациента не повреждены.

Словацкие СМИ в онлайн-режиме передают информацию о состоянии Фицо. Также они публикуют реакцию общественности на покушение на политика. По данным телеканала, высказались многие политические и общественные деятели, а также главы иностранных государств.

Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением и заявил, что этому нет оправдания. Российский лидер выразил надежду, что председатель правительства Словакии выдержит это испытание благодаря своим мужеству и силе.

Преступления Россия Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 22:53
Роберта Фицо ввели в искусственную кому — СМИ
РИА «Новости»
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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в искусственную кому. Об этом сообщил Telegram-канал журналиста Владимира Соловьева со ссылкой на министра внутренних дел республики.

По информации канала, состояние Фицо остается критическим, врачи ввели его в искусственную кому.

Ранее ряд словацких СМИ сообщили, что операция завершилась успешно. Однако глава МВД Матуш Шутай-Эшток опроверг эти новости и рассказал журналистам, что операция продолжается. Врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в брюшной полости. Министр уточнил, что нападавший выстрелил пять раз, одна из пуль попала в живот Фицо.

Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 21:53
В Швейцарии неизвестный ранил ножом нескольких прохожих
РИА «Новости»
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В швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным полиции, злоумышленник ранил нескольких человек. Его задержали.

Ранее, пожилой мужчина из словацкого города Левице совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, выстрелив в него пять раз.

Политик получил огнестрельные ранения , его госпитализировали в краевой медицинские центр Банска Быстрица с кровотечением в брюшной полости. Фицо находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Нападавшего задержали. Им оказался бывший активист либеральной партии страны.

Преступления Полиция Швейцария
15 мая 2024, 21:31
Глава МВД Словакии сообщил, что Фицо все еще оперируют
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Раненый премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще на операционном столе, сообщил общественности глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток, его слова передало РИА «Новости». Состояние политика оценивают как критическое.

«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», - сообщил Шутай-Эшток журналистам.

Ранее ряд словацких СМИ сообщили , что операция прошла успешно и состояние премьера стабильно. Позже они уточнили информацию и отметили, что Фицо находится в критическом состоянии. Стрелявший ранил политика в живот, врачи пытаются остановить кровотечение в брюшной полости.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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