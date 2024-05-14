14 мая 2024, 18:15

Стали известны личности причастных к подрыву «Северных потоков»

РИА «Новости»
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Участников группы, причастных к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», установили. Об этом экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью БелТА.

Участников группы, причастных к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», установили. Об этом экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью БелТА.

«Мы установили практически всю группу. Например, Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич - офицер седьмого управления контрразведки СБУ», - рассказал Деркач.

В списке также оказались Олег Варава, Руслан Руденко и Марина Ситало. Группы Червинского выполняли функцию прикрытия для США, уточнил Деркач. Весь процесс проходил под кураторством американца Кристофера Смита , который тогда работал в посольстве, а затем стал помощником госсекретаря по Европе и Азии.

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах, поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. С 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро от повышения цен на энергоносители.

Германия США Газопровод Северный поток — 2 Европа Северный поток
14 мая 2024, 19:13
США ввели санкции против одного россиянина и трех компаний
Unsplash
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Американский Минфин ввел экономические ограничения против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех компаний. По версии США, они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там указали, что причиной введения ограничений стали попытки уклонения от санкций. В список включили три фирмы: АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

«США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в схему уклонения от санкций, в рамках которой могли быть разморожены акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих <…> Олегу Дерипаске», - указали в пресс-службе минфина.

Ранее из-за антироссийских санкций возникли проблемы у индейцев племени навахо. Из-за экономических ограничений и решения наращивать добычу урана в США компания Energy Fuels запланировала перевозить токсичное топливо через индейские резервации. Президент племени Буу Ныгрена призвал Белый дом прекратить добывать уран в этих землях.

США Госдеп США Санкции Россия
14 мая 2024, 18:52
Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Unsplash
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Минцифры собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения с белорусскими коллегами, заявил на заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.

«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», - подчеркнул Шадаев.

По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.

Белоруссия Россия
14 мая 2024, 18:43
Россия закроет погранпункт в аэропорту Еревана
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Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом заявил кандидат на пост директора Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, сообщило издание «СенатИнформ».

По его словам, присутствие российских военных в Армении сохранится. Они будут контролировать ситуацию на рубежах этой страны с Турцией и Ираном.

Бортников также напомнил, что в ноябре 2020 года армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном. Это было нужно, чтобы нивелировать проблемы в указанном районе.

В Армении полиция задержала участников митинга , который проходил во вторник утром, 14 мая, в Ереване. Манифестанты выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армения Военные ФСБ Россия
14 мая 2024, 17:21
Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС — Еврокомиссия
Global Look Press
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Принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, чьи слова привело РИА «Новости».

В Еврокомиссии подчеркнули, что конкретные последствия принятия закона об иноагентах обсудят после его утверждения.

«Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что, по нашему мнению, этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии», - подчеркнул Стано.

В Грузии 14 мая в третьем чтении приняли закон об иноагентах. За проголосовали 84 депутата, 30 парламентариев выступили против. Теперь документ должна подписать грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

Грузия Законы Еврокомиссия Евросоюз Иноагенты

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