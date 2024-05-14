Участников группы, причастных к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», установили. Об этом экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью БелТА.

«Мы установили практически всю группу. Например, Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич - офицер седьмого управления контрразведки СБУ», - рассказал Деркач.

В списке также оказались Олег Варава, Руслан Руденко и Марина Ситало. Группы Червинского выполняли функцию прикрытия для США, уточнил Деркач. Весь процесс проходил под кураторством американца Кристофера Смита , который тогда работал в посольстве, а затем стал помощником госсекретаря по Европе и Азии.

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах, поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. С 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро от повышения цен на энергоносители.