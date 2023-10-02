Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

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«Открытия двух нобелевских лауреатов имели решающее значение для разработки эффективных вакцин с мРНК против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года», - указала пресс-служба комитета.

Эти новаторские открытия в корне изменили представление о том, как мРНК взаимодействует с иммунной системой человека, отметили в Нобелевском комитете. Работа Карико и Вайсмана помогла разработать вакцины беспрецедентными темпами во время одной из величайших современных угроз здоровью человека, добавила пресс-служба.

Организаторы Нобелевской премии ранее подверглись критике за приглашение на церемонию вручения в Стокгольме послов из России, Белоруссии и Ирана. Из-за бурной реакции в Швеции приглашения отозвали. Однако организаторы отметили, что представители дипломатических ведомств всех стран посетят церемонию вручения наград в Осло.