Стали известны имена двух лидеров голосования на выборах президента Ирана

Он отметил, что Пезешкиян после подсчета 12 миллионов голосов опередил своего главного соперника - экс-секретаря Высшего совета безопасности, консерватора Саида Джалили. Представитель избирательного штаба подчеркнул, что за реформиста проголосовали пять миллионов граждан при обработке 32,2 тысячи бюллетеней из 58 тысяч избирательных участков. В то же время Джалили набрал 4,875 миллиона голосов.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой как минимум 50% избирателей. Если этого не произойдёт, 5 июля состоится второй тур.

Прием голосов на выборах в Иране уже завершили. Помимо Пезешкияна и Джалили, на должность главы государства претендовали еще два кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади.