Стали известны главные торговые партнеры России в Евросоюзе
Почти половина объема товарооборота России с Европой пришлась на Белоруссию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Главным партнером России остается Белоруссия. Она экспортировала в страну товары на сумму 31,4 миллиарда долларов, а белорусский импорт составил порядка 23,5 миллиарда долларов.
Товарооборот РФ с государствами Евросоюза сократился до 96 миллиарда долларов. Из них доля Германии составила 12,2 миллиарда долларов, а Нидерландов - 9,9 миллиарда долларов.
Ранее Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами по российскому экспорту цветов. За 2023 год нидерландские поставщики продали России 552 тысячи тонн цветов на сумму 4,6 миллиарда долларов.