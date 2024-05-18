Стали известны детали переговоров Путина и директора МАГАТЭ

«Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям», - сказал он.

По словам Гросси, у Путина есть собственное видение как у президента, а у него - как у техспециалиста. В диалоге с главой России поднимались общие темы. Например, «возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет». При этом конкретного сценария собеседники не рассматривали.

До этого издание New York Times выпустило материал с упоминанием поездки Гросси в РФ в марте, где он поговорил с Путиным. Журналисты отметили, что целью диалога было предупреждение президента об опасности быстрого запуска атомной электростации.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ не нашли тяжелого вооружения на ЗАЭС, а также не зафиксировали признаков запуска дронов с площадки объекта. При этом в организации признались, что экспертам пока не разрешили осмотреть все помещения предприятия.