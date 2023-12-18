Стали известны данные подсчета 91% голосов на выборах в парламент Сербии

Уточняется, что на 7584 из 8273 участков второе место по числу голосов занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия» прозападного толка. Он набрал 22,9% голосов. Третье место - за Социалистической партией Сербии (6,67%).

По словам президента Сербии Александра Вучича, выступавшего в избирательном штабе, коалиция получит абсолютное большинство в парламенте. После выборов сербский лидер ожидает продолжения движения республики к евроинтеграции, а также переговоры по косовскому вопросу.

Внеочередные выборы в Народную скупщину Республики Сербия (однопалатный парламент на 250 депутатских мест) состоялись накануне в 65 населенных пунктах и муниципалитетах страны, автономном крае Воеводина. В выборах участвовали 18 блоков и партий.