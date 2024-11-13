Стали известно, какую должность займет Илон Маск при Трампе
Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Об этом сказано в заявлении победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которое процитировало РИА «Новости».
«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит [DOGE]», - сказано в сообщении.
Трамп отметил, что они займутся «демонтажем правительственной бюрократии», сократят «избыточные правила», разберутся в расходах и поменяют структуру федеральных агентств.
Ранее стало известно, что Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по нацбезопасности. По словам политика, он будет «ярым сторонником стремления к миру через силу».